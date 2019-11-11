«Белые каски» подтвердили информацию о смерти своего организатора

Ранее сообщалось, что турецкие правоохранительные органы начали расследование по факту смерти одного из создателей организации «Белые каски» и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье. По информации турецких СМИ, Ле Мезюрье найден мертвым соседями в саду дома в Стамбуле, где он проживал.