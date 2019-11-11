«Белые каски» подтвердили информацию о смерти своего организатора

В организации «Белые каски» подтвердили смерть Джеймса Ле Мезюрье, об обнаружении тела которого ранее сообщили турецкие правоохранители.
Ранее сообщалось, что турецкие правоохранительные органы начали расследование по факту смерти одного из создателей организации «Белые каски» и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье. По информации турецких СМИ, Ле Мезюрье найден мертвым соседями в саду дома в Стамбуле, где он проживал.
«C потрясением и скорбью мы узнали о смерти Джеймса Ле Мезюрье, основателя и директора гуманитарной организации «Mayday Rescue», утром в понедельник в его доме в Топхане в Стамбуле, Турция. Mayday – одна из организаций, которая поддерживает «Белые каски», — сообщила организация в Twitter.(РИА Новости)