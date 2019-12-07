Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией

В Минске начался протест против интеграции с Россией, которую обсудят в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает издание «Наша Нива» .

Организаторами протеста выступили националистические организации, в том числе «Белый легион» и «Белорусская христианская демократия». Митингующие в знак протеста сформировали живую цепь на центральном Октябрьском проспекте, также несколько сотен людей собрались на Октябрьской площади.

В руках активисты держат плакаты с лозунгами против интеграции на русском и белорусском языках, они требуют сохранения независимости и отставки Лукашенко.

На месте присутствует милиция, но практически не вмешивается в ход митинга. Стражи порядка просят протестующих не занимать проезжую часть. По словам одного из очевидцев, по рации один из милиционеров получил указание «максимально культурно работать».

Лукашенко 7 декабря прибыл в Сочи на встречу с Путиным. Лидеры двух стран должны обсудить процесс интеграции в рамках договора о Союзном государстве. Днем ранее Лукашенко не исключил, что на переговорах может быть подписано соответствующее соглашение, и в очередной раз подчеркнул, что речь о потере суверенитета не идет.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца прошлого года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти. Соглашение не содержит пунктов, которые подразумевают вхождение одного государства в состав другого (lenta.ru)