Белорусское жюри отстранили от финала Евровидения

Европейский вещательный союз принял решение отстранить белорусское жюри от голосования в финале Евровидения. Об этом сообщает Eurovoix.
Причиной стало разглашение оценок коллегии. Члены жюри сами рассказали журналистам, кому они раздавали свои баллы во время первого полуфинала. Правила конкурса запрещают разглашение таких деталей до завершения финального шоу. В состав жюри от Белоруссии на Евровидении-2019 входили Валерий Пригун, Ангелина Микульская, Ольга Рыжикова, Артем Михаленко и Анастасия Тиханович.
| 2019-05-18T22:41:43+00:00 18 мая 2019, 23:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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