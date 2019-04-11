Белоруссия закроет нефтепровод «Дружба» после ограничения на ввоз яблок

Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко в ходе совещания с президентом страны Александром Лукашенко предложил закрыть на ремонт нефтепровод «Дружба», по которому осуществляются поставки российской нефти. Об этом сообщает «БелТА».

Петришенко рассказал, что президенту доложили «о ряде моментов, которые связаны с транспортировкой нефти».

По словам вице-премьера Белоруссии, нефтепровод нуждается в дополнительном регламентном обслуживании, потому что давно эксплуатируется. По мнению специалистов, нефтепровод необходимо было закрыть на регламентные ремонтные работы еще полтора года назад

Он пояснил, что тогда было принято решение не подводить партнеров, а предпринимать меры в процессе функционирования нефтепровода, чтобы не закрывать определенные участки.

«Сейчас в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики, мы видим, что есть моменты, которые мы не можем реализовать и обеспечить техническое обслуживание этого нефтепровода без определенных участков, чтобы либо ограничить, либо перекрыть», — сказал он.

По словам вице-премьера, инженеры работают над этим.