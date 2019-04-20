Беларусь потребует от России компенсацию из-за некачественной нефти

Беларусь обсудит с представителями «Транснефти» последствия поступления по нефтепроводу из России некачественной нефти, сообщил в субботу председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

«Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов», — цитирует Рыбакова Sputnik Беларусь.

В пятницу в «Белнефтехиме» заявили об ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В концерне утверждают, что по трубе «поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений», при этом их объем превышает допустимые по стандарту значения в десятки раз. В «Белнефтехиме» также отметили, что «белорусская сторона запросила официальную встречу с представителями ПАО «Транснефть» с целью урегулирования ситуации». Советник президента российской компании Игорь Дёмин сообщил РИА Новости, что ситуация с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» должна нормализоваться к понедельнику-вторнику.

По словам главы «Белнефтехима», первым поступление нефти с серьезными отклонениями по качеству обнаружил Мозырский НПЗ, причем «отдельные пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в сто раз». Как пояснил Рыбаков, опасность этих соединений заключается в их высокой коррозионной агрессивности, также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования и дорогостоящей катализаторной системы.

«Исходя из уникальности оборудования, его ремонт будет занимать от полугода и больше. Если говорить о денежном выражении, то это как минимум десятки миллионов долларов, ущерб может исчисляться многими сотнями миллионов долларов», — сказал он.