Белорусь обогнала Россию по уровню реальных зарплат

Реальные зарплаты в Белоруси оказались выше зарплат в России по паритету покупательной способности (ППС), говорится в исследовании Всероссийской школы экономики (ВШЭ).

Из спецвыпуска мониторинга «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах», подготовленного институтом социальной политики ВШЭ, следует, что в 2017 году среднемесячная зарплата в России по паритету покупательной способности составила $1640, а в Белоруссии — $1648. По этому показателю две страны обогнали остальные государства СНГ, пишет kommersant.ru.

До 2014 реальная зарплата по ППС в России была стабильно выше, чем в Белоруссии. Реальные зарплаты по ППС в Белоруссии впервые превысили зарплаты в России по итогам 2015 года. Тогда средняя зарплата по ППС в Белоруссии составила $1556, в России — $1530. В 2016 году показатель России ($1561) снова оказался выше белорусского ($1517).

В исследовании отмечается также, что реальные зарплаты в России по ППС в 2017 году оказались выше, чем у партнеров по БРИКС Бразилии и Китая, но ниже, чем в ряде стран Восточной Европы — Польше, Чехии, Хорватии и Венгрии.

Ранее глава Минэкономики Максим Орешкин заявил, что в 2021 году рост ВВП России может составить 3%, что позволит стране обойти «и Германию, и Индонезию в нашей конкуренции за пятую позицию по паритету покупательной способности».

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