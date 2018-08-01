Бельгия ввела сбор для журналистов за прохождение проверки безопасности

Работающие в Бельгии журналисты будут платить сбор в размере €100 в год за прохождение проверки безопасности. Об этом говорится в опубликованной во вторник пресс-службой Европейского совета инструкции по аккредитации на плановый саммит ЕС в Брюсселе 18 октября. Взнос обязан уплачивать работодатель каждого постоянно проживающего в Бельгии сотрудника СМИ, который получает аккредитацию на саммиты Евросоюза.

«Для представителей СМИ, имеющих бельгийское гражданство или постоянно проживающих в Бельгии (более 183 дней в году — прим. ТАСС), новый бельгийский закон предусматривает взнос в €50 за каждого сотрудника, проходящего проверку безопасности. Результаты проверки безопасности журналистов действительны в течение шести месяцев. Счет будет автоматически направлен работодателю при аккредитации или самому журналисту, если бельгийские власти не имеют банковских данных его СМИ», — говорится в документе.

В пресс-службе Европейского совета ТАСС сообщили, что «данный закон, информация о котором была недавно предоставлена бельгийской стороной на техническом уровне, вызвал удивление в европейских институтах, однако они обязаны его соблюдать».

В Брюсселе на постоянной основе живут и работают порядка 1,4 тыс. иностранных журналистов, профессионально освещающих деятельность институтов Евросоюза. Саммиты глав государств и правительств ЕС проводятся в среднем пять раз в год, не считая неформальных встреч. Журналисты, которые приезжают в Брюссель из других государств для освещения европейских саммитов, под действие этого сбора не попадают.

Бельгия как страна, где размещены институты ЕС и НАТО, официально отвечает за обеспечение их безопасности, получая на это специальные дотации от обеих организаций. Однако Брюссель в последние годы неоднократно заявлял о повышающемся бремени расходов на проверки безопасности, через которые должны проходить все вновь прибывающие журналисты, и которые повторяются на постоянной основе для отдельной аккредитации на встречи глав государств Евросоюза. Сам термин контроль безопасности подразумевает, в первую очередь, не физическую проверку прибывающих на саммит журналистов, а проверку их досье и выявление в них подозрительных фактов, которые могут свидетельствовать о связях с иностранными спецслужбами.

Бельгийский портал EurActivнаписал во вторник, комментируя эту информацию: «За исключением диктаторских режимов, которые требуют от журналистов оплачивать услуги специальных сопровождающих (которые наблюдают за журналистами), это беспрецедентно, чтобы журналистов заставляли платить за контроль безопасности»

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