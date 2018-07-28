Бельгия побила собственный рекорд

Очередной температурный рекорд зафиксирован в Бельгии: столбик термометра в Восточной Фландрии перевалил за 38 градусов по Цельсию.

Как передает РИА, об этом сообщил в пятницу представитель королевского метеорологического института KMI/IRM.

«Город Зелзате — 38,2 градуса! Самое жаркое сегодня место в Бельгии и рекорд на станции.

Еще никогда в Восточной Фландрии не было так жарко», — сообщил в своем аккаунте в Twitter представитель института Давид Дехенау.

Согласно статистическим данным института, средние температуры для июля в Бельгии варьируются от 18 до 23 градусов.

В четверг метеостанция в Брюсселе также фиксировала температурный рекорд для этого дня — плюс 34 градуса.

Вечером жара сменилась проливными дождями с грозами и сильными порывами ветра, приведшими к падению деревьев и затоплению ряда улиц.

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