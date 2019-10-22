Бельгийцы провели в Баку мастер — класс 

В рамках Baku Jazz Festival прошел воркшоп  и мастер-класс известной бельгийской джазовой группы Giuseppe Millaci & Vogue Trio.
Как сообщает #, мероприятие вызвало большой интерес со стороны азербайджанских молодых музыкантов, которые приняли активное участие в общении с бельгийскими музыкантами.
Джузеппе Миллачи — басист, композитор и продюсер. Он родился на Сицилии 9 апреля 1988 года и живет в Бельгии с 2000 года. Он начал играть на электрическом басу, когда ему было 14 лет. Несколько лет спустя Милласи открыл джаз и акустический бас.  Он слушал нескольких джазовых басистов, таких как Рэй Браун, Дейв Холланд, Марк Джонсон, Джон Патитуччи и Ларри Гренадер.

В 2011 году он участвовал в стипендии программы Erasmusи учился в Маастрихтской музыкальной академии у преподавателя и басиста Филиппа Аертса.

Миллачи получил диплом с отличием в 2013 году (степень магистра) в Королевской консерватории Брюсселя под руководством маэстро Жана-Луи Рассинфосса. Он продолжил обучение с басистом Марко Панаскиа и Дрю Грессом.

В 2016 году Джузеппе начал свой проект «Vogue Trio» с французским пианистом Амори Фэй и бельгийским барабанщиком Лайонелом Бовенсом.

Он записал первый альбом Songbook, выпущенный в следующем году, на собственном музыкальном лейбле Hypnote Records.

Этот первый опус заработал ему награды в различных музыкальных журналах, а также награду — Octave de laMusique «PointCulture» — в 2018 году.

Giuseppe Millaci & Vogue Trio выступает на многочисленных фестивалях и джаз-клубах в Бельгии и по всему миру. Его второй альбом The Endless Way выйдет в ноябре 2019 года.

Бакинский джазовый фестиваль проводится с 2005 года и за десятилетие зарекомендовал себя как одно из крупнейших культурных событий в Баку. Фестиваль 2019 продлится до 27 октября.

| 2019-10-22T15:19:01+00:00 22 октября 2019, 16:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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