Бельгийцы провели в Баку мастер — класс 

В рамках Baku Jazz Festival прошел воркшоп и мастер-класс извест ной бельгийской джазовой группы Giuseppe Milla ci & Vogue Trio.

Как сообщает #, мероприятие вызвало большой интерес со стороны азербайджанских молодых музыкантов, которые приняли активное участие в общении с бельгийскими музыкантами.

Джузеппе Миллачи — басист, композитор и продюсер. Он родился на Сицилии 9 апреля 1988 года и живет в Бельгии с 2000 года. Он начал играть на электрическом басу, когда ему было 14 лет. Несколько лет спустя Милласи открыл джаз и акустический бас. Он слушал нескольких джазовых басистов, таких как Рэй Браун, Дейв Холланд, Марк Джонсон, Джон Патитуччи и Ларри Гренадер.

В 2011 году он участвовал в стипендии программы Erasmusи учился в Маастрихтской музыкальной академии у преподавателя и басиста Филиппа Аертса.

Миллачи получил диплом с отличием в 2013 году (степень магистра) в Королевской консерватории Брюсселя под руководством маэстро Жана-Луи Рассинфосса. Он продолжил обучение с басистом Марко Панаскиа и Дрю Грессом.

В 2016 году Джузеппе начал свой проект «Vogue Trio» с французским пианистом Амори Фэй и бельгийским барабанщиком Лайонелом Бовенсо м.

Он записал первый альбом Songbook, выпущенный в следующем году, на собственном музыкальном лейбле Hypnote Records.

Этот первый опус заработал ему награды в различных музыкальных журналах, а также награду — Octave de laMusique «PointCu lture» — в 2018 году.

Giuseppe Millaci & Vogue Trio выступает на многочисленных фестивалях и джаз-клубах в Бельгии и по всему миру. Его второй альбом The Endless Way выйдет в ноябре 2019 года.

Бакинский джазовый фестиваль проводится с 2005 года и за десятилетие зарекомендовал себя как одно из крупнейших культурных событий в Баку. Фестиваль 2019 продлится до 27 октября.