Бельгийцы провели в Баку мастер — класс 

В 2011 году он участвовал в стипендии программы Erasmusи учился в Маастрихтской музыкальной академии у преподавателя и басиста Филиппа Аертса.
Миллачи получил диплом с отличием в 2013 году (степень магистра) в Королевской консерватории Брюсселя под руководством маэстро Жана-Луи Рассинфосса. Он продолжил обучение с басистом Марко Панаскиа и Дрю Грессом.
В 2016 году Джузеппе начал свой проект «Vogue Trio» с французским пианистом Амори Фэй и бельгийским барабанщиком Лайонелом Бовенсо
Он записал первый альбом Songbook, выпущенный в следующем году, на собственном музыкальном лейбле Hypnote Records.
Этот первый опус заработал ему награды в различных музыкальных журналах, а также награду — Octave de laMusique «PointCu
Giuseppe Millaci & Vogue Trio
Бакинский джазовый фестиваль проводится с 2005 года и за десятилетие зарекомендовал себя как одно из крупнейших культурных событий в Баку. Фестиваль 2019 продлится до 27 октября.