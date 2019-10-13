Бельгийскую принцессу арестовали в центре Лондона

В Лондоне полицейские арестовали бельгийскую принцессу Эсмеральду, участвовавшую в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади, сообщает The Telegraph.

По данным издания, 63-летнюю принцессу сопроводили в полицейский фургон, где она провела пять часов. Позже ее отпустили без предъявления обвинений.

Как сообщает Independent, начиная с понедельника, британская полиция арестовала 1300 человек, принимавших участие в протестах против изменений климата.

Экодвижение Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») организует по всему миру демонстрации с призывами к более активной борьбе с глобальным потеплением. Согласно сайту движения, его цель состоит в привлечении внимания общества к проблемам экологии.

| 2019-10-13T11:25:15+00:00 13 октября 2019, 12:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss