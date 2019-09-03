«Беларусь закрыла границу с Украиной из-за потока оружия»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия. Об этом он сказал на выступлении в Минске на международной антитеррористической конференции, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 3 сентября.

«Мы вынуждены были со своими братьями, близким людьми (с Украиной — ред.) полностью закрыть границу наглухо, еще больше чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один», — заявил Лукашенко.

По его словам, белорусская сторона была вынуждена радикально усилить пограничный контроль с Украиной из-за потока оружия из этой страны.

«Хлынул поток оружия. Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно националистически настроенных — жди терроризма», — сказал президент.

Он считает, что усиление контроля на границе с Украиной это «самое страшное и сейчас продолжается».