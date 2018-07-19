Беларусь предоставила статус беженца экс-министру обороны Украины

Беларусь предоставила статус беженца бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, которого обвиняют в растрате государственных средств на сумму 2 миллиона долларов.

В среду Ежель заявил журналистам в белорусской столице, что он и его семья живут в Минске.

Ежель работал министром обороны Украины в 2010-2012 годах при пророссийском президенте Викторе Януковиче. В 2013 году он был назначен послом Украины в Беларуси.

После смещения Януковича в результате народного восстания в 2014 году, украинские власти обвинили Ежеля в нецелевом использовании государственных средств.

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| 2018-07-19T18:22:29+00:00 19 июля 2018, 21:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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