Беларусь предоставила статус беженца экс-министру обороны Украины

Беларусь предоставила статус беженца бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, которого обвиняют в растрате государственных средств на сумму 2 миллиона долларов.

В среду Ежель заявил журналистам в белорусской столице, что он и его семья живут в Минске.

Ежель работал министром обороны Украины в 2010-2012 годах при пророссийском президенте Викторе Януковиче. В 2013 году он был назначен послом Украины в Беларуси.

После смещения Януковича в результате народного восстания в 2014 году, украинские власти обвинили Ежеля в нецелевом использовании государственных средств.