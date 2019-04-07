Беларусь открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для туристов

Беларусь открыла зону отчуждения, которую установили после аварии на Чернобыльской АЭС, для туристов. Как передаёт ТАСС, об этом cообщает белорусский телеканал ОНТ.
«Сформировано два маршрута, подобраны площадки, дороги с усовершенствованным покрытием, и в целом просчитаны те дозы, которые могут получить граждане, пребывая у нас», — рассказал заместитель директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин. Он заверил, что доза радиации которую может получить турист, пребывая в течение одного рабочего дня в зоне отчуждения, будет меньше полученной от перелёта.
Экскурсия расскажет о жизни зоны, научной работе в заповеднике, покажет дикую природу. Такие экскурсии на Украине проводят уже много лет, туроператоры отмечают, что поток туристов стабилен, особенно часто приезжают иностранцы. Но, если украинцы могут показать ЧАЭС, Припять и Чернобыль, могильники техники, то места в белорусской зоне отчуждения по-настоящему дикие. Люди здесь давно не живут, природа здесь уникальна, особенна своим ландшафтом, заброшенными деревнями, где поселились лесные звери. Выселенных деревень здесь более 90.
Интересен для туристов и Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. За время короткой экскурсии туристы получат большой объем информации. Заповедник появился вслед за чернобыльской катастрофой для охраны загрязненной территории и научных исследований. Уровень радиации на некоторых участках очень высокий, но туда туристам не попасть.
Пилотный проект уже опробован, ранее в белорусской зоне отчуждения прошла первая официальная экскурсия для туристов. Сейчас начинают массово возить туристов. По словам Кудина, стоимость экскурсии для группы из пяти человек в пределах 340 белорусских рублей (около $200).