Беларусь ограничила экспорт нефтепродуктов из России

Беларусь временно ограничит поставки нефтепродуктов на экспорт из-за качества российской нефти, заявил зампредседателя концерна Белнефтехим Владимир Сизов после заседания оперативного штаба по контролю за поставками нефти, сообщает БелТА 21 апреля.

Необходимость ограничения экспорта объяснили «имеющимися рисками по переработке сырья с ухудшенным качеством» и проведением посевной кампании в Белоруссии. ​Сизов отметил, что поставки возобновятся после «исправления ситуации».

О резком ухудшении качества поступающей из России нефти Белнефтехим заявил 19 апреля, передает korrespondent.net. В экспортной смеси Urals обнаружили концентрацию хлорорганических соединений «в десятки раз» превышающую максимально допустимые значения. Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов белорусского НПЗ.