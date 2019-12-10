Беларусь может провести совместные учения с НАТО

Беларусь проводит переговоры с руководством НАТО о возможности проведения учений на своей территории, передает Argumenti.ru.

По данным портала, сейчас речь идёт о рассмотрении конкретного формата сотрудничества по этому вопросу.

При этом в военном ведомстве Беларуси сообщили, что НАТО должно осознавать наличие союзнического договора Минска и Москвы, отмечает ресурс.

При этом, как сообщается, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил военному руководству страны разработать свой план ответа на размещение НАТО и США военных контингентов вблизи границ Беларуси.

Альянс НАТО планирует провести весной 2020 года крупнейшие учения за 25 лет с участием около 37 тысяч военнослужащих. Учения «Защитник Европы 2020» пройдут в Польше, прибалтийских странах, а также в Грузии.