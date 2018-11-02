Беларусь хочет принять Суперкубок Европы

УЕФА огласил список стран, выразивших желание принять в 2021 году матч за Суперкубок Европы и финал Лиги Европы.

За право провести матч за Суперкубок выразили желание побороться четыре страны: Беларусь (стадион «Динамо» в Минске), Финляндия (Олимпийский стадион в Хельсинки), Северная Ирландия (национальный стадион «Уиндзор Парк» в Белфасте) и Украина (стадион «Металлист» в Харькове).

В свою очередь финал Лиги Европы сезона-2020/21 готовы принять Австрия (стадион «Эрнст Хаппель» в Вене), Грузия («Динамо-Арена» имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси) и Испания, которая еще не определилась со стадионом, но хочет провести матч в Севилье.

При этом отмечается, что желание, выраженное странами, не является официальной заявкой. Полноценные заявки на проведение матчей должны быть сформированы и представлены до 15 февраля 2019 года, после чего исполнительный комитет УЕФА определит страны-хозяйки на специальном мероприятии, которое состоится в мае или июне 2019 года. (Чемпионат)

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