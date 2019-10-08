Беларусь готова взять на себя разработку декларации о неразмещении РСМД в Европе

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов взять на себя разработку текста декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. С такими словами он выступил во вторник на международной экспертной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», сообщает ТАСС.

«Беларусь уже выступила с предложением принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Готовы взять на себя разработку этого текста, — сказал Лукашенко. — Понятно, что такая декларация не является равнозначной заменой Договора (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД). Но исходим из того, что она могла бы помочь в заполнении правового вакуума в регулировании данного сегмента вооружений».