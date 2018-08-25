Бекхэма могут лишить водительских прав за превышение скорости

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм обвиняется в несоблюдении правил дорожного движения.

По информации издания, в январе текущего года бывший футболист двигался по западному Лондону на автомобиле марки Bentley со скоростью 95 км в час. Отмечается, что в данной зоне максимальная разрешенная скорость составляет 65 км в час. Нарушение было зафиксировано с помощью камер видеонаблюдения.

Бекхэм не признает вину. Слушание по данному делу состоится 28 августа в одном из судов Лондона. Если экс-футболиста признают виновным, ему грозит штраф или наказание в виде лишения водительских прав. (Чемпионат)

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