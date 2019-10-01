Бедные пенсионеры: повод для грустных выводов

Нашли, чему радоваться. Иначе и не прокомментируешь новость, распространенную СМИ со ссылкой на отдел по коммуникациям и связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана. В сообщении радостно рапортуется о том, что Азербайджан с 1 октября занял первое место в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии (ППС).

Как известно, согласно Закону Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон «О трудовых пенсиях», утвержденному президентом Ильхамом Алиевым, минимальный размер пенсий в стране увеличен с 1 октября с 160 до 200 манатов. Таким образом, в рамках президентского пакета социальных реформ, минимальная пенсия в Азербайджане увеличилась на 72,4% в этом году.

Действительно, стоит позитивно оценивать любое повышение пенсий и зарплат в Азербайджане. Хорошо и то, что новая сумма минимальной пенсии в Азербайджане на 34,2% превысила показатель прожиточного минимума для пенсионеров, установленный в текущем году на уровне 149 манатов. Но вот стоит ли гордиться такой минимальной пенсией, аплодировать новости о том, что по покупательской способности наша минимальная пенсия стала самой высокой в СНГ?! На мой взгляд, нет.

Ведь, есть очень большие вопросы к тому, что именно можно и нужно считать прожиточным минимумом. Хватает ли 117 долларов, а именно столько составляет минимальная пенсия в Азербайджане, для достойной жизни нашим пенсионерам? Ответ очевиден — не хватит. Указанной суммы едва хватает на пропитание, собственно потому ее и назвали минимальной пенсией. Но, проблема в том, что получают эту минимальную пенсию сотни тысяч пожилых граждан республики.

И все они оказываются в полнейшей зависимости от детей, когда, увы и ах, заболевают. Денег на покупку лекарств, а тем более на операцию или серьезное лечение просто не хватает. Я уже не говорю о том, чтобы получающие минимальную пенсию граждане Азербайджана могли позволить себе отдых хотя бы в отечественных санаториях и на курортах. Это из раздела фантастики. И никак не может утешать то, что в иных странах СНГ ситуация еще хуже.

Тем печальнее для граждан этих стран! Тем больше аргументов появляется у экспертов, утверждающих, что СНГ являет собой одно сплошное болото, выкарабкиваться откуда нужно всеми силами. Собственно, это подтверждено и цифрами. К примеру, судя по данным Европейского Союзом статистики, Румыния находится на последнем месте и является самым бедным на данный момент европейским государством.

А теперь, держитесь. Минимальная пенсия в Румынии составляет 850 лей (RON). Это, по текущему курсу, порядка 195 долларов в месяц. То есть, в самой бедной стране Европы минимальная пенсия на 78 долларов выше, чем в Азербайджане. В пересчете на наши деньги, минимальная пенсия румын составляет 331 манат. И это, повторюсь, столько получают пенсионеры в самой бедной стране Европы.

Могу привести в качестве примера и Польшу. На сегодняшний день минимальный размер пенсии составляет 1100 злотых. Это делает 274 доллара или 465 манатов. Да, в Польше есть еще выплата ниже этого уровня — пенсия по частичной нетрудоспособности или потере кормильца, с ней выплачивается только 825 злотых в месяц. Пенсия из-за полной потери трудоспособности составляет 900 злотых. По текущему курсу это делает 225 долларов, что также является очень большой суммой для азербайджанских пенсионеров.

Но все же, остановлюсь на цифре в 465 манатов — минимальной пенсии в Польше. Которая, отнюдь не является развитым европейским государством. Поляки, как и румыны, долгие годы очень сильно зависели от СССР, входили в так называемый социалистический лагерь. И вот, что мы имеем на данный момент, спустя два с лишним десятилетия. Они, сделавшие выбор в пользу Европы, живут намного обеспеченнее, чем живущие в Азербайджане и на всем пространстве СНГ. Вывод тут напрашивается однозначный. И он вовсе не экономический, а политический.