Бедность — причина, инвалидность — следствие

Детскую инвалидность во многих случаях можно предотвратить, но только если предпринять для этого своевременные меры. Похоже, что в нашей стране с этим сложности, так как Азербайджан оказался в лидерах по количеству детей с ограниченными возможностями среди стран СНГ. Так, согласно данным, обнародованным Межгосударственным Статистическим Комитетом СНГ, в 2017 году на 10000 человек населения в Азербайджане приходилось 275 детей с ограниченными возможностями возрасте от 0 до 17 лет. В России данный показатель составил 220, в Украине — 209, в Молдове — 182, в Беларуси — 166, в Кыргызстане — 152, в Казахстане — 141, в Армении — 118, в Узбекистане — 94, а в Таджикистане — 72.

На вопрос # о том, в чем причина такого незавидного положения дел, ответили отечественные эксперты.

По словам социального эксперта Милли Меджлиса на добровольных началах Севды Сафаралиевой, всему виной бедность граждан, которые не в состоянии оплачивать врачебные услуги и покупать необходимые медикаменты. Кроме того, причина такого положения дел в отсутствии помощи государства в каких либо вопросах, касающихся воспитания и развития детей.

«В нашей стране нет конкретной статистики о том, дети c какими заболеваниями чаще получают инвалидность, но, насколько мне известно, у большинства – детский церебральный паралич (ДЦП). Также много заболеваний, связанных с потерей слуха и навыков речи. Не каждая будущая мама может вовремя и регулярно обследоваться у врачей, ведь в больницах все за деньги. Роды тоже стоят денег, и немалых. Неграмотность врачей также играет роль. Моя знакомая наблюдалась у врача во время беременности, и ей говорили, что с ребенком все в порядке. Но при родах он получил травму, и теперь у него тяжелая форма ДЦП. Многим детям назначают неправильные вредные препараты. Например, назначение тяжелых антибиотиков может привести к потере слуха», — сказала она.

По словам нашей собеседницы, на увеличение числа больных детей влияет и психологическое состояние их родителей.

«Сейчас во многих семьях в связи со сложной экономической ситуацией постоянные конфликты. У молодых нет денег на то, чтобы снять или приобрести свое жилье, а жить с родителями могут не все. Как итог — стрессы, депрессия, неврозы, и это не может не сказаться негативным образом на будущем потомстве», — подчеркнула С.Сафаралиева.

По ее словам, семьи с детьми с ограниченными возможностями, как правило, малоимущие, однако такие дети на сегодняшний день получают пособие в размере всего 84 манатов, а этих денег почти ни на что не хватает. Она отметила, что мать, у которой больной ребенок, чаще всего не работает, так что живет на это же пособие, ведь по уходу за ребенком с инвалидностью, ей ничего не платят.

«Хорошо, если в семье есть муж, который нормально зарабатывает. А если его нет? Или есть, но он получает мало, на что тогда жить такой семье?», — говорит С.Сафаралиева.

По ее словам, были разговоры о том, чтобы в Азербайджане платили тем, кто заботится о ребенке с инвалидностью, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

«Нуждающимся многодетным семьям также приходится нелегко, и они не могут позволить себе своевременно показывать детей, у которых проблемы со здоровьем, врачам. Например, у моего брата 4 детей. У них слабый иммунитет, у одной из дочерей развилась астма, а денег на лечение нет. Сколько бы они не обращались за адресной государственной социальной помощью, им отказывают. Мы живем все вместе, так как семье брата негде жить. А социальные службы собирают данные всех прописанных вместе членов семьи. Даже если я пропишу постороннего человека, его доходы тоже посчитают как общие доходы семьи, на основании того, что они живут под одной крышей. Это все прописано в законе о социальной помощи. Так что мне выгнать семью брата на улицу, чтобы им дали социальную помощь?», — возмущается С.Сафаралиева.

В свою очередь, Ахмед Рахманов, отвечающий в общественной организации «Родительское сообщество «Əl-ələ» за вопросы защиты прав детей и родителей в медучреждениях также считает, что основная проблема – в низком заработке родителей, низком уровне медицины, а также в бесконтрольном производстве продуктов питания.

«Многие родители из-за того что сами не в силах нормально содержать детей с ограниченными возможностями вынуждены правдами и не правдами получать на них инвалидность. В нормальных странах родители часто этого не делают, если знают, что недуг их ребенка излечим, и государство им в этом поможет», — сказал он.

Что касается медицины, то, по словам А.Рахманова, с такими ценами, у многих граждан в лучшем случае хватает денег на обследование, но не на нормальное лечение.

«Не могу не сказать и про прививки. В роддомах делают прививки всем детям, не проверив, нет ли противопоказаний. В итоге, в некоторых случаях вместо пользы эта процедура наносит здоровью малыша непоправимый вред. И хотя официальная медицина не признает это, статистика говорит сама за себя», — отметил А.Рахманов.

По поводу продуктов питания, наш собеседник подчеркнул, что в советское время был ГОСТ, и государство следило за качеством.

«Сейчас же под прикрытием фразы «не будем мешать производителю» творится беспредел. И каждый предприниматель сам определяет, как и из чего готовить свой продукт», — заявил он.

По словам эксперта по вопросам инвалидности Айдына Халилова, медицина в нашей стране сильно «хромает».

«Во-первых, нет методов раннего вмешательства. Будущие родители должны знать, нет ли риска развития патологий плода. Если в период беременности окажется, что ребенок родится с инвалидностью, надо помочь женщине еще до родов, оказывая ей, в первую очередь, психологическую помощь и предоставляя необходимую информацию. После рождения ребенок с инвалидностью должен пройти реабилитацию. Но у роддомов нет никаких связей с другими организациями, в частности, неправительственными, чтобы те могли чем-то помочь в этом вопросе», — сказал он.

По словам эксперта, если вовремя провести реабилитацию, реально предотвратить инвалидность на ранней стадии, в противном случае можно запустить заболевание, и человек будет с пожизненной инвалидностью.

Как заявил А.Халилов, в стране очень мало государственных реабилитационных центров, где люди с инвалидностью могли бы получать бесплатную социальную, психологическую и другие виды реабилитации. По его словам, родственные браки также вносят свою лепту в увеличение числа детей с инвалидностью. Еще один фактор — дорожно-транспортные происшествия. По словам А.Халилова, количество ДТП в Азербайджане заметно увеличилось. Плохая экология также имеет значение. Но А.Халилов так же, как и остальные эксперты, уверен, что ключевую роль в том, что в стране растет число детей с ограниченными возможностями, играет бедность населения.

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