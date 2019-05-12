Беда не приходит одна

Мало того, что Молдова уже продолжительное время живет в состоянии правительственного кризиса, так тут еще и сепаратисты Приднестровья напоминают о себе обострением территориальной проблемы.

Об этом пришлось услышать в ходе визита в Кишинев и на оккупированные земли (в так называемую «Приднестровскую Молдавскую Республику») специальному представителю ОБСЕ по Приднестровскому урегулированию Франко Фраттини (10-11 мая).

С ним провела переговоры вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Кристина Лесник. Стороны обсудили недавний указ лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского о включении в состав самопровозглашенной республики села Варница, расположенного на линии разделения Молдовы с ее Приднестровским регионом. Франко Фраттини подчеркнул, что этот вопрос ОБСЕ не оставит без внимания.

Кстати, несколькими днями ранее та же Кристина Лесник обратилась с просьбой «повлиять на Тирасполь» и к главе делегации ЕС в Кишиневе Петеру Михалко. Имея в виду село Варницу и еще ряд населенных пунктов Дубоссарского района, примыкающих к оккупированному Приднестровью, она сообщила, что их жителям, считающим себя гражданами Молдовы, предписывают заполнять некие «миграционные» карты. То есть, появились искусственные препятствия для свободного передвижения граждан.

Лесник назвала это «односторонними провокационными действиями Тирасполя», который явно силится любыми способами утвердить себя в качестве «независимого государства».

Кроме того, по итогам встречи со спецпредставителем ОБСЕ Франко Фраттини стало известно, что Молдова хочет получить доступ на военные склады РФ в Приднестровье. Кишинев настаивает на проведении ознакомительного визита на эти территории в селе Колбасна (Приднестровский регион), где хранятся свыше 20 тысяч тонн боеприпасов.

Российские военные склады расположены недалеко от украинской границы. «Не исключено, что эти боеприпасы и вооружения могут стать причиной кризисной ситуации», — отметила Лесник.

Аналогичное мнение о необходимости проведения инспекции с участием представителей ОБСЕ выразил и Франко Фраттини. Он заявил, что ОБСЕ работает над организацией визита посредников и наблюдателей в Колбасну. По его словам, находящиеся там вооружения представляют серьезную угрозу для населения, и к этому вопросу необходим конструктивный подход.

Тут нелишне напомнить, что в 2017 году Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о безоговорочном выводе российских войск и вооружений из Молдовы (из «ПМР»). И она напрямую касается как раз военных складов в селе Колбасна. А что до оккупационных войск, то в состав так называемой «Оперативной группы российских войск в Приднестровье» сегодня входят около 1400 военнослужащих (без учета российского «миротворческого» контингента в Зоне безопасности на Днестре – более 400 военнослужащих).

Между прочим, уже не первый раз молдавская сторона инициирует такую проверку, но получает отказ Москвы. Однако ОБСЕ продолжает настаивать.

Обострение на этой почве дошло до того, что ныне уходящая прозападная власть запретила журналистам ведущих прокремлевских телекомпаний въезд на территорию Молдовы.

Кстати, о власти. Допустимо предположить, что республика уже начала обратный отсчет к досрочным парламентским выборам. 21 июня истекает трехмесячный срок, отведенный Конституцией Молдовы на формирование правительства, после которого должно быть принято решение о досрочных выборах.

Половина отведенного срока прошла в бесплодных переговорах и дискуссиях, сопровождавшихся взаимными обвинениями.

Новоизбранный парламент провел единственное заседание 21 марта, и длилось оно менее часа. Собственно, с этой даты и начался обратный отсчет. Молдавский парламент бездействует уже более 50 дней – срок достаточно приличный. Не избрано даже его руководство. Насколько долго может затянуться пауза, никто не знает.

И это притом, что Молдова далеко не та страна, что может позволить себе роскошь длительной политической нестабильности. Ведь в этот период нет ни экономических инвестиций, ни сотрудничества с международными финансовыми структурами, нет и многомиллионного транша, давно обещанного, но так и не выделенного Молдове Европейским Союзом.

Очевидно, что молдавским депутатам, попавшим в парламент, следовало бы с большим уважением относиться к своим избирателям. Хотя бы, потому что депутаты одной из самых бедных стран Европы исправно получают свою зарплату, ничего при этом не делая.