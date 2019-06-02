Базу данных сайта «Миротворец» пополнило имя Владимира Познера

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных известного украинского сайта «Миротворец», сообщает РИА Новости.

Как сообщается на сайте, Познер внесен в базу за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины, участие в попытках легализации аннексии АР Крым».

Сайт «Миротворец» известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Напомним, что Владимир Познер во время недавнего визита в Армению в интервью Общественному телевидению этой страны, заявил, что к сожалению, не бывал в Нагорном Карабахе. С удовольствием поехал бы, но не успел. Поехал бы, чтобы выразить свою позицию, чтобы все, в том числе и господа азербайджанцы поняли, что мое сердце на этой стороне, а не той.

При этом Познер заявил, что его не волнует «черный список» Баку.

«Ну включат меня в черный список, и что с того? Думаю, что я продолжу спокойно спать по ночам», – подчеркнул журналист.

Посмотрим повлияет ли на сон «друга сепаратистов и террористов всех стран» попадание в базу данных сайта «Миротворец».