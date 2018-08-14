Базар в студию

Обычно летом в воскресенье хочется побывать загородом, отдохнуть на природе или на берегу моря. Но не привычная для Баку осенняя погода в августе не дала возможности выехать загород. Отдыхать на этот раз пришлось дома, и, естественно, не без телевизора. Основные каналы, которые я обычно смотрю – это спорт либо новости, и то на Евроньюс. Больше на телевидении смотреть нечего, остальное все уже давно заменил интернет, откуда и черпаю нужную для себя информацию.

Тут я подумал (что делает с человеком сидение дома), ведь есть и азербайджанские телеканалы, в последний раз я их смотрел очень давно, если конечно не считать матчи футбольного клуба «Карабах». Включил. Первые 5-10 минут были для меня чем-то из ряда вон выходящим, непривычной была даже азербайджанская речь на телевидении. Начал переключать каналы в поисках адекватной передачи, фильма или … Не нашел. А ведь когда-то, в эпоху появления и первых шагов телевидения многим казалось, что эта технология является финальным аккордом в развитии культуры, думаю про себя.

Несмотря на то, что экраны телевизоров с того времени выросли и стали цветными, объемный звук и такое же изображение, азербайджанское телевидение находится в коматозном состоянии. Не сказать, что это дико удивило меня. Нет, но то, что просмотр местных каналов становится признаком дурного тона, еще больше укрепилось в моем сознании. Отказ от азербайджанского телевидения становится даже признаком некоей возвышенности, признаком культуры и наличия интеллекта. Данное катастрофичное положение дел не может радовать.

Телеканалы должны быть ориентированы на проблемы общества, должны влиять на образование и показывать обществу, все, что происходит в стране и за рубежом. Миссия любого канала — это формирование общественного мнения, направленного на развитие гражданского общества, главной действующей силой которого должны быть люди с активной жизненной позицией, выраженным самосознанием, энергично участвующие в построении будущего, принося несомненную пользу стране.

Вместо того чтобы создать привлекательное вещание, использовать актуальные, смысловые, жанровые передачи, поменять контент и форму подачи, которые бы мотивировали зрителей к просмотру и активному участию, азербайджанское ТВ занимается зомбированием общества, под пустые песни каких-то эстрадных певцов, «звезд» с непонятных небес, ведущих общество к деградации.

Программы призваны сближать людей, помогать участвовать в совместном построении общества. За столько лет независимости у нас нет ни одного детского телеканала, либо отведенных часов в эфире, посвященных именно этому контенту. «Дети – будущее страны» — это явно не про Азербайджан, наши дети будут развиваться и получать нужное им на русском или турецком телевидении, а потом мы возмущаемся, почему наши дети не могут говорить толком на родном языке. Кстати, об азербайджанском языке на телевидении, тут ради справедливости стоит сказать, что на АзТВ более приличный азербайджанский среди всей вакханалии, творящейся на остальных каналах.

Очень много кухонных передач, глупых песен и псевдо-артистов, общая подача вещания на низком уровне, а самое страшное то, что у каждого из этих каналов уже есть своя сформировавшаяся аудитория, которая медленно, но верно деградирует, смотря такие передачи, что однозначно деструктивно влияет на подрастающее поколение.

Сегодня наши каналы можно смотреть и в разных странах. Особенно, азербайджанские телеканалы пользуются популярностью среди азербайджанцев, проживающих в России, Грузии, Иране, Турции и других странах. Какое впечатление у них складывается о своей родине при виде такой кустарщины? Возьмем, к примеру, ту же Турцию или Россию, пропаганда пропагандой, но сегодня телеканалы этих стран более влиятельны, чем наши местные, а все, потому что мы не можем создать свой качественный продукт для азербайджанского потребителя.

Не буду перечислять телеканалы, которые были созданы для интеллектуального развития общества, а что мы видим там? Вместо того, чтобы восполнять эти «пробелы», а так же, уделять внимание просветительским программам, мы видим только скандалы в студии. Вот ссылки, например:

https://youtu.be/uJhUk_oMhCQ

https://youtu.be/O0nxF2-8-1Q

https://youtu.be/U7cBUIzr288

В условиях, когда принято, чтобы телевидение развивало общество и задавало тон и уровень, к которому надо приравнивать общественное сознание и мировоззрение, у нас даже нет самого элементарного. Нет ни дикции, ни обращения к гостям, ни особой авторской руки и профессионализма журналистов. Мы умудрились привнести базар в студию.

Как-то друзья рассказали мне о «смешном» случае на одном из национальных каналов. Ведущий одной популярной передачи Заур предложил сестрам — близнецам Севиндж и Севиль Сафаровым отведать банан из его рук. Ужас, но тогда я обрадовался, что как журналист не имею ничего общего с телевидением, ибо было слишком стыдно. Если учесть, какое значение придается этому фрукту в определенных фильмах, конечно же, эта передача вызвала бурю жестких отзывов, некоторые звезды даже призывали к бойкоту Заура. Но ничего не произошло, передача так же выходит в эфир, и подобных пошлых шуток на нашем телепространстве предостаточно.

В этом мире все может быть использовано в разных назначениях, как и тот банан. Для кого-то оружие необходимо как средство защиты, а для кого-то как средство агрессии и террора. Телевидение – это хорошее оружие для пропаганды полезного, правильного, культуры, образования, защиты национальных интересов, решения общественных проблем, но в случае Азербайджана, это оружие используется для культурного террора и моральных атак на общество. А как всякий террор — это опасно, и государство должно что-то предпринять и спасти ситуацию.

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