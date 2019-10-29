База с войсками США на севере Багдада подверглась ракетному обстрелу

Расположенная на севере Багдада военная база, на которой находятся американские военнослужащие, подверглась в понедельник ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Согласно его данным, по лагерю в районе Эт-Таджи было выпущено три реактивных снаряда. Информации о разрушениях или материальном ущербе не поступало. Кто может стоять за этой вылазкой, также неизвестно. Ни одна из действующих в Ираке экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Пострадавших в результате обстрела нет, сообщил телеканал As Sumaria со ссылкой на источник в силовых структурах Ирака. «Три минометных снаряда упали сегодня вечером около лагеря Эт-Таджи, — сказал он. — Сведений о пострадавших не поступало».

Ранее эта же база подвергалась ракетной атаке в июне текущего года.(ТАСС)