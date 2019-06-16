«Бавария» согласилась продать Хуммельса «Боруссии»

Руководство дортмундской «Боруссии» договорилось о покупке центрального защитника мюнхенской «Баварии» Матса Хуммельса, сообщает Bild.

Трансфер 30-летнего игрока обойдётся «Боруссии» € 20 млн плюс бонусы. Защитник уже согласовал с «шмелями» условия личного контракта.

Хуммельс является воспитанником “Баварии“. За основную команду мюнхенцев он начал выступать в 2007 году. В середине сезона-2007/08 Матс перешёл в «Боруссию», цвета которой защищал до лета 2016 года, после чего вернулся в «Баварию».

В сезоне-2018/19 Хуммельс помог мюнхенской команде стать чемпионом немецкой Бундеслиги, а также выиграть Кубок и Суперкубок страны. Защитник забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 21 матче чемпионата Германии.

| 2019-06-16T09:34:16+00:00 16 июня 2019, 10:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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