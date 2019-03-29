«Батькивщина» выступила с обвинениями против команды Порошенко

Партия «Батькивщина» обвинила команду президента Украины Петра Порошенко в распространении провокационных листовок, которые, по мнению партийцев, дискредитируют их лидера, кандидата на пост главы государства Юлию Тимошенко.

«В Черниговскую городскую партячейку всеукраинского объединения «Батькивщина» обратились жители города с уведомлением о получении листовок, дискредитирующих кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко… Считаем, что наиболее заинтересованной стороной данной провокации является команда Петра Порошенко», — сообщили в пятницу на сайте партии.