«Батькивщина» выступила с обвинениями против команды Порошенко

Партия «Батькивщина» обвинила команду президента Украины Петра Порошенко в распространении провокационных листовок, которые, по мнению партийцев, дискредитируют их лидера, кандидата на пост главы государства Юлию Тимошенко.

«В Черниговскую городскую партячейку всеукраинского объединения «Батькивщина» обратились жители города с уведомлением о получении листовок, дискредитирующих кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко… Считаем, что наиболее заинтересованной стороной данной провокации является команда Петра Порошенко», — сообщили в пятницу на сайте партии.

| 2019-03-29T16:44:09+00:00 29 марта 2019, 20:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss