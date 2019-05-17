«Батькивщина» готова войти в новую коалицию в Раде

Фракция партии «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, готова войти в состав новой коалиции в Верховной раде при единстве идеологических взглядов с другими потенциальными участниками. Об этом в пятницу заявил журналистам заместитель председателя партии Сергей Власенко в кулуарах парламента, сообщает ТАСС.

«Если в парламенте найдутся политические силы, которые готовы по крайней мере стратегически разделить взгляды «Батькивщины», мы готовы с ними обсуждать дальнейшее сотрудничество. Если таких людей найдется 226 (минимальное количество депутатов, необходимых для большинства — прим. ТАСС), то мы готовы говорить о создании коалиции», — заверил Власенко.