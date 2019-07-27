Баскетбольную майку Барака Обамы продадут с аукциона

Баскетбольную майку бывшего президента США Барака Обамы продадут с аукциона. В этой майке с надписью Punahou и номером 23 Обама выступал за команду своей школы.

Об этом сообщает CNN.

Торги проведет аукционный дом Heritage Auctions. Стартовая цена за лот составляет 100 тысяч долларов. Торги должны пройти 17 августа.

Отметим, что Обама известен своей любовью к баскетболу. В 2012 году он пригласил премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона на студенческий баскетбольный матч. Также он регулярно бросал мяч в кольцо в Белом доме и фотографировался со звездами NBА.