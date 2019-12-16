Башар Асад назвал два способа вытеснения ВС США из Сирии

Президент Сирии Башар Асад считает, что для вытеснения американских ВС из Сирии необходимо уничтожить террористов и привлечь на сторону Дамаска сотрудничающие с США местные формирования. Об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу «Феникс«. Текст интервью в понедельник опубликовало сирийское государственное агентство САНА.

«Во-первых, американское присутствие в Сирии вызвано наличием на сирийских территориях террористов. Поэтому мы должны уничтожить этих экстремистов. Это у нас в приоритете. Уничтожение террористов в той или иной степени ослабит американское присутствие», — подчеркнул Асад.

Он также добавил, что в Сирии также «существуют сирийские формирования, действующие под покровительством США». «Необходимо убедить эти формирования — разными способами, в особенности посредством диалога — в том, что их переход на сторону сирийского правительства и участие в процессе освобождения всей страны отвечают общим интересам. Тогда у американского присутствия в Сирии не останется перспектив», — указал сирийский лидер.

По словам Асада, точное число присутствующих в Сирии американских военных сложно определить, поскольку речь идет не только о военнослужащих американских ВС, но также о «тысячах и даже, возможно, десятках тысяч гражданских лиц» из частных военных компаний, действующих в Сирии в сотрудничестве с США.

| 2019-12-16T13:22:54+00:00 16 декабря 2019, 14:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss