Бартомеу: «Вальверде должен сам решить, уходить ли в отставку весной»

Президент «Барселоны» Жосеп Мария Бартомеу отметил, что главный тренер Эрнесто Вальверде может покинуть каталонскую команду до окончания срока действия контракта.

— Контракт Вальверде рассчитан до 2021 года, но есть пункт, согласно которому мы можем расстаться весной. Это будет зависеть от многих факторов. В последнее время в «Барселоне» тренеры быстро менялись. Трех лет должно быть достаточно, но он сам должен решить. Все зависит от того, насколько уставшим он будет себя чувствовать, хотя мне кажется, что Вальверде воодушевлен, — приводит слова Бартомеу AS.

Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Каталонский клуб набрал 34 очка в 15 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. (championat.com)