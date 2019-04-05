Бартомеу: «Было бы здорово вернуть Гвардиолу в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жосеп Бартомеу высказался по поводу возможного возвращения в клуб Жосепа Гвардиолы.

— Конечно, если «Барселона» будет искать нового тренера, Гвардиола будет одним из кандидатов. Недавно Жосеп говорил, что больше не видит себя в качестве тренера первой команды. Но, возможно, он сможет работать в академии.

— Гвардиола очень хорошо понимает философию и стиль игры «Барселоны». Вернуть его домой было бы здорово как для клуба, так и для футболистов, — цитирует Бартомеу ESPN.

Будучи тренером «Барселоны», Жосеп Гвардиола завоевал 14 трофеев.