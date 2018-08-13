«Барселона» завоевала Суперкубок Испании

Суперкубок Испании-2018 стал 90-м трофеем в коллекции «сине-гранатовых».

Вчера ночью матчем за Суперкубок «Барселона» и «Севилья» официально открыли футбольный сезон в Испании.

Нынешний розыгрыш суперкубка был уникальным и породил огромное количество разговоров еще до своего начала.

Впервые в истории этого трофея его победитель определялся в одной игре, а не в двух как было принято до этого, но это было не единственным нововведением. Испанская федерация приняла решение провести этот матч за пределами страны. Марокканский стадион «Танжер» был выбран местом проведения встречи.

Недовольные временем и локацией проведения финала руководство и болельщики «Севильи» устроили настоящий террор испанской федерации, и если болельщиков еще можно понять, то поведение руководства андалусийского клуба было, мягко говоря, странным.

Не ограничившись обвинениями в адрес федерации, южане решили попытать счастье и нападками на своих соперников, обвинив их в превышении лимита на легионеров. Дело в том, что по правилам Ла Лиги только 3 игрока без паспорта Евросоюза могут быть заявлены в составе команд. Федерация на демарш южан ответила отсылкой к правилам проведения суперкубка в котором нет лимита на легионеров, а «Барселона» эту проблему решила путем продажи игроков, не соответствующих данным критериям и «натурализации» Коутиньо. Тему закрыли, однако такое поведение соперника стало очередной темой для накала страстей до начала матча, особенно, если учесть то, как Севилья в этом финале оказалась.

Дело в том, что матч за Суперкубок Испании разыгрывается между командами, выигравшими Ла Лигу и Кубок Короля, и «Барселона» выиграла оба этих трофея, попутно переиграв саму «Севилью» в финале кубка. По логике вещей каталонцы должны были получить трофей автоматически, но федерация решила заработать и в соперники к каталонцам отправился финалист кубка.

Но давайте перейдем к самой игре. Каталонцы со своим обновленным составом подходили к игре в статусе фаворита и при всем уважении к «Севилье» матч больше походил на просмотр новичков Барсы, нежели на серьезное кубковое противостояние.

Говоря о новичках, в основе «блауграна» на игру вышел Артур Рамос под иконической «восьмеркой» Иньесты и центральный защитник Клеман Лангле купленный, кстати, у «Севильи».

Матч начался довольно бодро. Мурильо по старой памяти прокинул Лангле между ног и выкатил Сарабии под удар, Пабло не промахнулся. «Севилья» забила быстрый гол и окопалась у своей штрафной, надеясь на контратаки. «Барселона» довольно быстро взяла контроль игры в свои руки и начала атаковать севильцев по всем фронтам. Особенно острыми были подключения Жорди Альбы, который традиционно хорошо комбинировал с Месси и с переведенным на его фланг Усманом Дембеле. Француз смотрелся очень бодро на новой позиции, его дриблинг и подключения Альбы помогли создать огромное количество моментов для взятия ворот, однако гол Барса забила со стандарта. Под занавес первого тайма после классного удара Месси со штрафного первым на добивании оказался Жерар Пике, который на днях объявил о своем уходе из сборной Испании. Присутствовавший на матче новоиспеченный тренер сборной Луис Энрике прокомментировал решение своего бывшего подопечного: «Он так решил еще два года назад. Это решение было неотменяемым, хотя он оставил время подумать. Мы должны принять это. Годы карьеры Пике заслуживают признания».

Второй тайм был продолжением первого, «Барселона» увеличивала натиск на ворота соперника, «Севилья» старалась остро контратаковать. В один из таких отрезков Симон Кьяер имел отличную возможность вывести севильцев вперед, но пробил выше ворот. Многочисленные атаки каталонцев не могли долго оставаться безрезультатными, полузащита сине-гранатовых выглядела очень бодро, новичок Артур и вернувшийся из аренды Рафинья раз за разом находили уязвимые места в обороне соперника и обостряли атаку, где господствовал Лео Месси и радовал глаз Дембеле. Он и стал автором второго гола в ворота андалусийцев хлестким ударом из-за пределов штрафной.

Гол красавец француза заставил соперника сменить план и перейти в атаку, «Севилья» стала больше атаковать и оставлять больше свободного пространства в обороне, игра стала более зрелищной, но каталонцы все равно держали контроль у себя, не оставляя при этом слишком много пространства для маневра соперника. Но «Севилья» все равно имела отличную возможность отыграться. Под конец основного времени матча судья назначил в ворота Тер-Штегена пенальти, вышедший на замену Бен Йедер подошел к точке и пробил, но немец угадал направление удара и наглухо взял мяч не оставив сопернику ни малейшего шанса на добивание. Это был последний серьезный эпизод в игре. Барса заслуженно победила и начала сезон с трофея, а Месси с капитанской повязкой на руке поднял кубок над головой и стал самым титулованным игроком в истории «Барселоны».

Испанский футбольный сезон начался матчем в Марокко, где чемпион страны в красивом стиле обозначил свою претензию на защиту титула. Смогут ли Месси и Ко защитить свой титул покажет время. Для всех заждавшихся болельщиков погоня за чемпионством начнется уже в эти выходные. Ла Лига возвращается!

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