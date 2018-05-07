«Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Реалом» в «эль класико»

Футболисты «Барселоны» в меньшинстве сыграли вничью с мадридским «Реалом» в «класико» в рамках 36-го тура чемпионата Испании, это был первый матч для «сине-гранатовых» после того, как они досрочно оформили чемпионство, – сообщает РИА Новости.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне на «Камп Ноу», завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Луис Суарес (10-я минута) и Лионель Месси (52), у гостей отличились Криштиану Роналду (14) и Гарет Бейл (72). «Барселона» с 45-й минуты играла в меньшинстве после удаления Серхи Роберто.

«Барса» еще в конце апреля стала чемпионом страны сезона-2017/18, но именно досрочное чемпионство команды Эрнесто Вальверде придало особую интригу очередному акту вечного противостояния с «Реалом». Задолго до матча главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, а также капитан «сливочных» Серхио Рамос заявили, что не будут делать для своих соперников «чемпионский коридор». Более того, Зидан добавил, что данное «класико» не имеет для него большого значения, и он даже готов выставить резервный состав, чтобы поберечь «основу» в преддверии финала Лиги чемпионов.

Однако французский специалист отказался от такой затеи, и «Реал» вышел на поле «Камп Ноу» основным составом. Соперники не стали тратить время на разведку, и уже в дебюте обменялись голами. Луис Суарес открыл счет на 10-й минуте после паса Серхио Роберто, а на 14-й минуте Криштиану Роналду ответил голом, который стал для него 18-м в рамках «класико». По числу голов в матчах с «Барселоной» португалец сравнялся с великим форвардом «Реала» Альфредо ди Стефано.

Впереди Роналду остался только один футболист — Лионель Месси. Лидер «Барселоны» на 52-й минуте увеличил отрыв от Криштиану, забив свой 26-й мяч в противостояниях с «Реалом». К тому моменту Роналду уже не было на поле — лидер «Королевского клуба» получил травму в середине первого тайма, но смог доиграть до перерыва. Однако на второй тайм португалец не вышел, его заменил Марко Асенсио.

«Барселона» также потеряла одного из своих игроков — автора голевого паса на Суареса Серхи Роберто. Он получил прямую красную карточку в концовке первого тайма. Удаление, впрочем, не сломало игру «Барсы», каталонцы владели мячом и инициативой, создали целый ряд опасных моментов, в одном из которых Месси вышел один на один с Кейлором Навасом, но переиграть голкипера «Реала» не сумел.

Однако гости все-таки испортили праздник хозяевам — Гарет Бейл на 72-й минуте ударом с левой отправил мяч в девятку ворот Марка-Андре Тер Штегена — 2:2. По итогам 90 минут игры была зафиксирована результативная ничья.

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