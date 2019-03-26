«Барселона» против переноса матчей Лиги чемпионов на выходные

Состоялась встреча представителей УЕФА с Ассоциацией европейских клубов, на которой обсуждался возможный переход на матчи еврокубков в выходные.

Против этой идеи решительно выступает «Барселона», которая считает нынешний календарь оптимальным, а игры ЛЧ по выходным негативно ударят по расписанию Ла Лиги, сообщает Diario Sport.

Перенос игр еврокубков на выходные — план футбольных чиновников против создания Суперлиги для топ-клубов.

Слухи о реформе календаря клубных турниров вновь усилились на фоне сливов Football Leaks о намерении топ-клубов создать Суперлигу с 2021 года.

В 2010 году финальные матчи Лиги чемпионов были перенесены со среды на субботу.