«Барселона» предложит «ПСЖ» 100 млн евро и Коутиньо

Испанский журналист Гильем Балаге рассказал о ходе переговоров «Барселоны» с «ПСЖ» по поводу форварда Неймара, сообщает sports.ru.

Сегодня стороны проведут первый раунд переговоров напрямую друг с другом. «Барселона» намерена предложить 100 миллионов евро и полузащитника Филиппе Коутиньо. «ПСЖ» готов согласиться на игрока и деньги, но хочет 150 миллионов.

Сам Неймар больше не хочет играть за «ПСЖ». Капитан «Барсы» Лионель Месси и другие ветераны команды (Луис Суарес, Серджи Бускетс, Жерар Пике) выступают за возвращение Неймара.

| 2019-08-13T17:08:19+00:00 13 августа 2019, 19:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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