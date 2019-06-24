«Барселона» поздравила Месси с 32-летием

«Барселона» в своём официальном «твиттере» поздравила нападающего Лионеля Месси с днём рождения.  24 июня, аргентинскому футболисту исполнилось 32 года.

Каталонцы опубликовали ролик, посвящённый форварду, и сопроводили его следующей подписью: «Мы смотрели, как ты взрослеешь. Мы скандировали твоё имя. Величайший. С днём рождения, Лео Месси!»

Месси является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду сине-гранатовых с 2003 года. С каталонцами он к настоящему моменту завоевал 34 трофея,среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков и восемь Суперкубков страны,а также четыре трофея Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира. Также Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча» – самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе.

| 2019-06-24T23:52:19+00:00 25 июня 2019, 03:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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