Барселона потратит 14 400 000 евро на реконструкцию электросистем жилых зданий

В Барселоне планируется реформа, которая сделает город более экологичным и экономичным и позволит использовать источники чистой энергии. На это муниципалитет города потратит около 14 400 000 евро.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, речь идет о стратегии, реализующей переход к энергетическому суверенитету и ослабляющей воздействие климатических изменений. Реконструкция зданий ставит задачей увеличение энергетической эффективности, для чего будут проведены работы на фасадах зданий, на крышах, во дворах, на лестницах и в вестибюлях, дабы обеспечить более комфортное проживание и уменьшить потребление электроэнергии, а также организовать установку солнечных батарей. Благодаря установке солнечных батарей затраченные расходы будут восполнены в течение ближайших трех лет.

В 2017 году электрорасходы в Барселоне увеличились на 200 процентов. Предполагается, что нынешняя реконструкция в зданиях позволит осуществить экономию электричества, объемы которой соизмеримы с ежегодным энергопотреблением 780 семей, а солнечные батареи позволят сгенерировать энергию на нужды 120 семей.

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