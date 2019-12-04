«Барселона» подписала контракт с Фати до 2022 года

«Барселона» переподписала контракт с полузащитником Анссумане Фати.

Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2022 года. Также в нем предусмотрена возможность продления на два года. Сумма выкупа Фати повысится до 170 млн евро.

Кроме того, эта сумма вырастет до 400 млн евро, когда Фати подпишет профессиональный контракт игрока основной команды.

Фати – воспитанник Ла Масии. Он находится в «Барселоне» с 10 лет.

Хавбек дебютировал за основу «Барсы» в текущем сезоне и провел за команду 9 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. (sport.ru)