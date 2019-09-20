«Барселона» первой может достигнуть миллиардного дохода

«Барселона» может стать первым в истории клубом, чей доход превысит один миллиард евро. Об этом сообщает Sport24.

Руководство «Барселоны» объявила о рекордном доходе в размере 990 млн евро по итогам финансового года-2018/19.

Расходы каталонского клуба за этот же период составили 973 млн евро, а прибыль после уплаты налогов — 5 млн евро. Показатель EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) составляет 179 млн евро.

Цель по выручке на сезон-2019/20 — 1,047 млрд евро. Если «Барселона» достигнет этой отметки, то станет первым в истории клубом, чей доход превысит отметку в один миллиард евро.(Газета.Ru)