«Барселона» первой может достигнуть миллиардного дохода

«Барселона» может стать первым в истории клубом, чей доход превысит один миллиард евро. Об этом сообщает Sport24.

Руководство «Барселоны» объявила о рекордном доходе в размере 990 млн евро по итогам финансового года-2018/19.

Расходы каталонского клуба за этот же период составили 973 млн евро, а прибыль после уплаты налогов — 5 млн евро. Показатель EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) составляет 179 млн евро.

Цель по выручке на сезон-2019/20 — 1,047 млрд евро. Если «Барселона» достигнет этой отметки, то станет первым в истории клубом, чей доход превысит отметку в один миллиард евро.(Газета.Ru)

| 2019-09-20T09:13:23+00:00 20 сентября 2019, 10:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss