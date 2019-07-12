«Барселона» официально объявила о трансфере Гризманна

«Барселона» на своем официальном сайте подтвердила переход нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

Как сообщалось ранее, сумма выкупа французского футболиста составила 120 млн евро. С Гризманном будет заключен контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения будет равна 800 млн евро.

Сине-гранатовые опубликовали в своем официальном «твиттере» короткий ролик с 28-летним игроком в футболке клуба и сопроводили его следующей подписью: «Мы ждали этого».

Гризманн объявил о решении покинуть «Атлетико» в середине мая. После недавних комментариев президента «Барселоны» Жосепа Марии Бартомеу мадридцы выступили с официальным заявлением, в котором обвинили каталонцев и футболиста в неуважении.

Антуан выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне французский форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Его контракт с «матрасниками» был рассчитан до 30 июня 2023 года.