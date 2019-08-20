«Барселона» может арендовать нападающего «ПСЖ» Неймара

По информации ESPN, на этой неделе каталонский клуб хочет сделать предложение об аренде бразильца, а также включить в соглашение опцию выкупа игрока.

«Барселона» не намерена включать кого-то из своих футболистов в эту сделку. Сейчас «Барса» и «ПСЖ» обсуждают размер суммы последующего выкупа, который будет прописан в соглашении.

Каталонцы надеялись включить в сделку полузащитника Филиппе Коутиньо. Однако сегодня официально было объявлено о его переходе в «Баварию».

Из-за этого «Барселона» была вынуждена сменить тактику. Клуб решил скопировать решение «Баварии» по Коутиньо и взять Неймара в аренду с опцией последующего выкупа.

sports.ru

| 2019-08-20T01:14:05+00:00 20 августа 2019, 06:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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