«Барселона» может арендовать нападающего «ПСЖ» Неймара

По информации ESPN, на этой неделе каталонский клуб хочет сделать предложение об аренде бразильца, а также включить в соглашение опцию выкупа игрока.

«Барселона» не намерена включать кого-то из своих футболистов в эту сделку. Сейчас «Барса» и «ПСЖ» обсуждают размер суммы последующего выкупа, который будет прописан в соглашении.

Каталонцы надеялись включить в сделку полузащитника Филиппе Коутиньо. Однако сегодня официально было объявлено о его переходе в «Баварию».

Из-за этого «Барселона» была вынуждена сменить тактику. Клуб решил скопировать решение «Баварии» по Коутиньо и взять Неймара в аренду с опцией последующего выкупа.

sports.ru