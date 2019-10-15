«Барселона» из-за забастовки в аэропорту может поехать в Эйбар на автобусе

«Барселона» из-за забастовок в Каталонии может пересмотреть свои планы по поездке на выездной матч с «Эйбаром», сообщает sports.ru.

Скорее всего, каталонский клуб поедет в провинцию Гипускоа, в которую входит город Эйбар, на автобусе. Расстояние от Барселоны до Эйбара – около 600 километров, чуть больше 6 часов езды.

В обычной ситуации «Барселона» полетела бы на чартере в Бильбао, а уже оттуда добиралась до Эйбара – около 40 километров. Но из-за забастовки в аэропорту Эль-Прат планы «Барсы» могут сорваться.