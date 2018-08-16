«Барселона» и «Реал» проведут матчи Ла Лиги в США и Канаде

Испанская Ла Лига достигла соглашения с многонациональной компанией Relevant, в рамках которого в течение 15 лет матчи чемпионата Испании будут проводиться на территории США и Канады.

В результате соглашения создана организация LaLigaNorthAmerica, представляющая интересы Примеры в Северной Америке, где в 2026 году пройдет чемпионат мира. Соглашение включает в себя пункт, по которому уже в предстоящем сезоне «Барселона» или «Реал» могут провести один из каких-то матчей в США.

«Мы стремимся развивать интерес к футболу во всем мире. Это революционное соглашение, несомненно, придаст фундаментальный импульс популярности этого прекрасного вида спорта в США и ​​Канаде», — заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас Mundo Deportivo.

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