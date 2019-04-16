«Барселона» и «Аякс» вышли в 1/2 финала ЛЧ

Испанская «Барселона» одержала крупную победу над английским «Манчестер Юнайтед» и оформила путевку в полуфинал футбольной Лиги чемпионов.

Ответная четвертьфинальная встреча, состоявшаяся на «Камп Ноу» во вторник, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Лионель Месси (16-я и 20-я минуты) и Филиппе Коутиньо (61).

В первом матче в Манчестере «сине-гранатовые» обыграли манкунианцев со счетом 1:0.

В полуфинале Лиги чемпионов соперником каталонской команды будет победитель противостояния «Ливерпуль» (Англия) — «Порту» (Португалия).

Во второй игре 1/4 финала амстердамский «Аякс» нанес поражение туринскому «Ювентусу» и стал еще одним полуфиналистом футбольной Лиги чемпионов.

Ответный четвертьфинальный матч, прошедший в Турине во вторник, закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе голландской команды забитыми мячами отметились Донни ван де Бек (34-я минута) и Маттейс де Лигт (67), у проигравших отличился Криштиану Роналду (28).

В первой игре была зафиксирована ничья 1:1.

«Аякс» достиг полуфинала Лиги чемпионов впервые с 1997 года. Соперником «Аякса» в полуфинале турнира будет победитель противостояния двух английских клубов — «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма».