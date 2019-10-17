«Барселона» готова перенести Класико на декабрь

«Барселона» отказалась провести матч первого круга Ла Лиги с «Реалом» в Мадриде, сообщает sports.ru.

Представители каталонского клуба сегодня предъявили Федерации футбола Испании свои аргументы против обмена кругами. При этом каталонский клуб не против того, чтобы матч, запланированный на 26 октября, был перенесен на декабрь.

Ранее сообщалось, что матч с «Реалом» может пройти 18 декабря. Решение о порядке проведения матча примет специальный комитет.

Ранее Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году. В автономии начались беспорядки.