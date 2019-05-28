«Барселона» еще обдумывает увольнение Вальверде

«Барселона» еще не приняла решения о будущем главного тренера Эрнесто Вальверде.

По информации RAC1, каталонцы сегодня должны были объявить об отставке 55-летнего специалиста.

Однако Mundo Deportivo со ссылкой на источники в «Барселоне» утверждает, что клуб не планировал уволить Вальверде сегодня или завтра.

Руководство сине-гранатовых все еще оценивает ситуацию в команде и размышляет о том, оставлять ли тренера на следующий сезон.

Ключевые решения по составу и Вальверде будут приниматься после встреч президента Жозепа Бартомеу с другими менеджерами клуба.

Вальверде возглавил «Барселону» в мае 2017 года. Он выиграл с командой два чемпионата Испании и по разу взял Кубок и Суперкубок Испании.