«Барселона» еще обдумывает увольнение Вальверде

«Барселона» еще не приняла решения о будущем главного тренера Эрнесто Вальверде.
По информации RAC1, каталонцы сегодня должны были объявить об отставке 55-летнего специалиста.
Однако Mundo Deportivo со ссылкой на источники в «Барселоне» утверждает, что клуб не планировал уволить Вальверде сегодня или завтра.
Руководство сине-гранатовых все еще оценивает ситуацию в команде и размышляет о том, оставлять ли тренера на следующий сезон.
Ключевые решения по составу и Вальверде будут приниматься после встреч президента Жозепа Бартомеу с другими менеджерами клуба.
Вальверде возглавил «Барселону» в мае 2017 года. Он выиграл с командой два чемпионата Испании и по разу взял Кубок и Суперкубок Испании.