Барбра Стрейзанд извинилась перед жертвами насилия со стороны Майкла Джексона

Американская актриса и певица Барбра Стрейзанд в субботу принесла извинения за характеристику двух человек, называющих себя жертвами сексуального насилия со стороны певца Майкла Джексона. Стрейзанд признала, что ей следовало более тщательно выбирать слова, передает ТАСС.

Отправной точкой истории послужил документальный фильм Leaving Neverland («Покидая «Нэверленд») о двух молодых людях — Уэйде Робсоне и Джеймсе Сейфчаке, которые, по их собственному признанию, неоднократно подвергались в возрасте семи и 11 лет соответственно сексуальным домогательствам со стороны поп-звезды на его знаменитом ранчо Neverland.

Стрейзанд, отвечая в Лондоне на вопросы газеты Times, выразила мнение, что оба мальчика были счастливы оказаться в обществе певца, и трагедия «не убила их». Данная фраза вызвала критику актрисы, которую обвинили в США в оправдании педофилии.

«Я глубоко извиняюсь за боль и недопонимание, которые я вызвала, не подобрав более осторожно выражения в отношении Майкла Джексона и его жертв», — отметила Стрейзанд, заявив, что «никоим образом не хотела отрицать то, что эти ребята перенесли настоящую моральную травму». «Как все пережившие сексуальное насилие, им придется носить это в себе до конца жизни. Я чувствую угрызения совести и надеюсь на то, что Джеймс и Уэйд понимают, насколько глубоко я их уважаю и восхищаюсь ими за сказанную правду», — добавила исполнительница.