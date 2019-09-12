Банковские депозиты растут и этому есть причины

Палата надзора финансовых рынков отчиталась о возросших на начало августа суммарных объемах депозитов в банках страны, составивших 19 млрд. 44 млн. манат. В частности сообщается, что сравнительно с отчетным временем прошлого года депозиты увеличились на 1 млрд. 870 млн. манат или 10,8%.

Согласно отчету регулятора, депозиты физических лиц выросли на 503 млн. манат (6,3%), составив 8 млрд. 471 млн. манат. При этом срочные депозиты физических лиц составили 5 млрд. 357 млн. манат (за аналогичный период 2018 года 5 млрд. 678 млн. манат)

Увеличились депозиты до востребования, составив 3 млрд. 114 млн. манат (2 млрд. 290 млн. манат в прошлом году). Объем депозитов юридических лиц за отчетный период вырос на 1 млрд. 368 млн. манат или 14,8%. Срочные депозиты юридических лиц составили 2 млрд. 510 млн. манат (1 млрд. 694 млн. манат), до востребования — 8 млрд. 62 млн. манат (7 млрд. 511 млн. манат). Депозиты физических лиц, занимающихся предпринимательством, составили 108 млн. 400 тыс. манат, против 81 млн. манат за аналогичный период прошлого года.

Комментируя обстоятельства растущих депозитов, экономист и финансист Акрам Гасанов сообщил «Зеркало», что это никак не связано с доверием к банковской системе: «Для начала поясню, что такое депозит, поскольку иногда под этим термином понимают банковские вклады, которые вносятся под проценты. На самом же деле, согласно нашему закону «О банках», депозит — понятие более широкое и подразумевает оно любые деньги на банковском счете. По сути, это привлеченные банком деньги — и вклады под проценты, и деньги на текущих счетах физических и юридических лиц. В отчете Палаты деньги на текущих счетах обозначены как «депозиты до востребования» — т. е. деньги, которые банк должен вернуть по требованию клиента. В свою очередь вклады обычно срочные — по срочному вкладу устанавливается определённый срок хранения (от нескольких месяцев до нескольких лет). Такой вклад хранится в банке в размере внесённой суммы и возвращается вкладчику полностью вместе с процентами».

Со слов эксперта, из статистики видно, что срочные вклады физических лиц сократились и это говорит о низком доверии населения к банковской системе. Физические лица все реже доверяют свои деньги банкам на длительное время. При этом увеличились деньги населения на текущих счетах. «Текущие счета физических лиц — это те же зарплатные карты. Ведь если вспомнить, в конце прошлого года последовали изменения в Налоговый Кодекс, призванные бороться с теневой экономикой и обелить зарплаты. Теперь зарплаты, как правило, выдаются на карточки и банковские счета. Деньги на зарплатном пластике и есть депозиты до востребования», — по оценкам эксперта, статистика выявила увеличение средств на текущих счетах и снижение срочных вкладов.

Большой рост депозитов наблюдается в сегменте юридических лиц. По мнению собеседника, причина этого не возросшее доверие, а ужесточение законодательства. Еще два года назад был принят закон «О безналичных расчетах», который фактически обязал юрлиц держать деньги на банковских счетах. При этом индивидуальные предприниматели с годовым объемом выручки не более 200 тыс манатов не могут снимать в течение месяца более 30 тыс. манатов, меньше этой суммы — 15 тыс. манатов. Т.е. бизнес обязали держать деньги на банковских счетах и ограничили возможности обналичивания.

«Естественно, деловые круги уклонялись от этого, и в конце прошлого года последовали изменения в Налоговый кодекс, призванные бороться с теневой экономикой. Бизнес косвенно вынудили держать деньги на счетах. Словом, рост упомянутого показателя вызван тем, что бизнесу сложно держать деньги вне банков. И когда деньги попадают на счет, предприниматели не могут обналичить всю сумму сразу».

В то же время отчеты Палаты констатируют рост объемов срочных вкладов юридических лиц. И этому тоже есть объяснение, говорит эксперт: «Поскольку юридических лиц заставляют держать средства на банковском счете, они выбирают из двух зол меньшее — вклады, как способ приумножить эти деньги».