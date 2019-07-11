Банкиры греют руки на «нехорошей» купюре

Проблемная банкнота в 500 евро превратилась в источник необоснованных доходов для местных банков. Неизвестно, на каком основании операции с этой купюрой облагаются комиссией, но ясно одно – банки нашли очередной источник для заработка.

Большинство местных банков берут 1% комиссии при приеме купюр достоинством в 500 евро – такова стоимость транзакций с банкнотой этого номинала.

«Получается, что гражданин, размещающий в банке 50 тыс. евро, вынужден «подарить» 500 евро банку, — сказал по этому поводу руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов. – Дополнительная плата за находящиеся в обороте денежные банкноты говорит о том, что банки ищут любые пути заработка, устанавливая комиссию без каких-либо экономических на то оснований. А ведь это дополнительные расходы для граждан. К тому же ранее Центробанк сообщал об отсутствии проблем с обращением этой купюры», — по мнению экономиста, в подобных случаях Центробанк и Палата надзора финансовых рынков должны в рамках закона вмешаться в данный процесс.

Со слов Байрамова, четыре года назад Европейский центробанк прекратил выпуск купюр достоинством 500 евро, а в конце минувшего года банкнота этого номинала была повторно пущена в оборот. «Наряду с этим Европейский центробанк разрешил оставить денежные знаки в 500 евро во всех коммерческих структурах (включая банки, специализированные кассы, бюро обмена валюты и т.д.). Было отмечено, что, как и купюры других номиналов, купюра в 500 евро будет сохранять свою номинальную стоимость и будет бессрочно обмениваться в банках, входящих в евросистему.

Но несмотря на заявления Европейского центрального банка и даже Центрального банка Азербайджана, местные финансовые организации не упускают возможности залезть в карман клиентов. Впавшая в немилость «нехорошая» купюра превратилась в очередной повод для банкиров «погреть руки».

Напомним, что Германия и Австрия 26 апреля прекратили выдачу банкнот номиналом 500 евро. Эти две страны последние из Еврозоны остановили выпуск банкноты таким номиналом. В других странах Союза выпуск прекратили три месяца назад, хотя соответствующее решение Европейский центральный банк принял еще в 2016 году. По данным Европейского центрального банка, банкноту в 500 евро часто использовали преступники для сокрытия своего незаконного дохода и отмывания денег. Зато в конце мая ЕЦБ выпустил новые банкноты номиналом 100 и 200 евро.