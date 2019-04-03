Банки спишут штрафы по кредитам предпринимателей сгоревшего т/ц «Диглас»

Банки в Азербайджане реструктуризируют кредиты предпринимателей, которые пострадали в результате пожара в торговом центре «Диглас» в Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (АБА).

Решение было принято на заседании Президиума АБА. Банки также спишут штрафы (пенни) и снизят процентные ставки по кредитам. Также предприниматели смогут получить в банках новые кредиты.

Напомним, что 26 марта в торговом центре «Диглас» произошел сильный пожар.

Во время пожара сгорели четыре этажа, площадь каждого из которых составляет 2500 квадратных метров, мансарда площадью 1200 квадратных метров и трехэтажный подвал с хозяйственными товарами, одеждой и другой продукцией. В общей сложности пожар охватил территорию, площадью 16 500 квадратных метров.

28 марта под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева прошло совещание, проведенное в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре «Диглас».

Во время совещания глава государства подчеркнул, что будет создана комиссия для полного расследования пожара и подготовки предложений, и наряду с этим предпринимателям оперативно будет оказана материальная помощь.

В течение нескольких дней были проведены встречи с более чем 400 предпринимателей, индивидуально с каждым были обсуждены их проблемы и собрана исчерпывающая информация по каждому случаю.

Предприниматели получили магазины в других торговых центрах, где они в течение пяти месяцев не будут платить арендную плату. Также эти предприниматели смогут воспользоваться льготными кредитами Фонда развития предпринимательства по ставке ниже текущей.